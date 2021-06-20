Новые случаи COVID-19 выявлены в 29 муниципалитетах Свердловской области

Общее число заболевших свердловчан достигло 44 944 человек. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Новые случаи зафиксированы в 29 муниципалитетах.

В столице Урала в очередной раз выявили наибольшее количество заразившихся - 63. Всего с начала распространения заболевания в Екатеринбурге насчитали 44 944 инфицированных. Кроме того, новые случаи выявлены в следующих территориях:

Нижний Тагил (+25, 6 601),

Первоуральск (+4, 3 283),

Ревда (+1, 2 563),

Каменск-Уральский и Каменский район (+3, 2 416),

Берёзовский (+2, 2 208),

Верхняя Пышма (+1, 1848),

Красноуфимск и Красноуфимский район (+2, 1 386),

Реж (+4, 1 271),

Серов (+1, 1 225),

Нижнесергинский район (+1, 1 156),

Сухой Лог (+5, 1 068),

Алапаевск и Алапаевский район (+3, 978),

Белоярский район (+4, 845),

Камышлов и Камышловский район(+4, 827),

Артинский район (+8, 644),

Красноуральск (+5, 643),

Богданович (+2, 635),

Кировград (+1, 597)

Горноуральский ГО (+2, 595),

Кушва (+1, 534),

Арамиль (+1, 495),

Байкалово (+3, 291),

Дегтярск (+1, 265),

ЗАТО Свободный (+2, 195),

Верхотурье (+1, 170),

Рефтинский (+1, 168),

Шаля (+1, 122),

Верхняя Тура (+1, 88).

Всего днём ранее стало известно о 159 новых ковид-пациентах в Свердловской области. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 91 594.

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