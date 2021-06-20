Новые случаи COVID-19 выявлены в 29 муниципалитетах Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Новые случаи зафиксированы в 29 муниципалитетах.
В столице Урала в очередной раз выявили наибольшее количество заразившихся - 63. Всего с начала распространения заболевания в Екатеринбурге насчитали 44 944 инфицированных. Кроме того, новые случаи выявлены в следующих территориях:
- Нижний Тагил (+25, 6 601),
- Первоуральск (+4, 3 283),
- Ревда (+1, 2 563),
- Каменск-Уральский и Каменский район (+3, 2 416),
- Берёзовский (+2, 2 208),
- Верхняя Пышма (+1, 1848),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (+2, 1 386),
- Реж (+4, 1 271),
- Серов (+1, 1 225),
- Нижнесергинский район (+1, 1 156),
- Сухой Лог (+5, 1 068),
- Алапаевск и Алапаевский район (+3, 978),
- Белоярский район (+4, 845),
- Камышлов и Камышловский район(+4, 827),
- Артинский район (+8, 644),
- Красноуральск (+5, 643),
- Богданович (+2, 635),
- Кировград (+1, 597)
- Горноуральский ГО (+2, 595),
- Кушва (+1, 534),
- Арамиль (+1, 495),
- Байкалово (+3, 291),
- Дегтярск (+1, 265),
- ЗАТО Свободный (+2, 195),
- Верхотурье (+1, 170),
- Рефтинский (+1, 168),
- Шаля (+1, 122),
- Верхняя Тура (+1, 88).
Всего днём ранее стало известно о 159 новых ковид-пациентах в Свердловской области. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 91 594.
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