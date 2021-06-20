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20 июня 2021, 11:28

Новые случаи COVID-19 выявлены в 29 муниципалитетах Свердловской области

коронавирус

Общее число заболевших свердловчан достигло 44 944 человек. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Новые случаи зафиксированы в 29 муниципалитетах.

В столице Урала в очередной раз выявили наибольшее количество заразившихся - 63. Всего с начала распространения заболевания в Екатеринбурге насчитали 44 944 инфицированных. Кроме того, новые случаи выявлены в следующих территориях:

  • Нижний Тагил (+25, 6 601),
  • Первоуральск (+4, 3 283),
  • Ревда (+1, 2 563),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (+3, 2 416),
  • Берёзовский (+2, 2 208),
  • Верхняя Пышма (+1, 1848),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (+2, 1 386),
  • Реж (+4, 1 271),
  • Серов (+1, 1 225),
  • Нижнесергинский район (+1, 1 156),
  • Сухой Лог (+5, 1 068),
  • Алапаевск и Алапаевский район (+3, 978),
  • Белоярский район (+4, 845),
  • Камышлов и Камышловский район(+4, 827),
  • Артинский район (+8, 644),
  • Красноуральск (+5, 643),
  • Богданович (+2, 635),
  • Кировград (+1, 597)
  • Горноуральский ГО (+2, 595),
  • Кушва (+1, 534),
  • Арамиль (+1, 495),
  • Байкалово (+3, 291),
  • Дегтярск (+1, 265),
  • ЗАТО Свободный (+2, 195),
  • Верхотурье (+1, 170),
  • Рефтинский (+1, 168),
  • Шаля (+1, 122),
  • Верхняя Тура (+1, 88).

Всего днём ранее стало известно о 159 новых ковид-пациентах в Свердловской области. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 91 594.

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Областная газета Свердловской области

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