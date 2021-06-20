Президент РФ поздравил медиков и анонсировал новую модель оплаты их труда

Труд медицинских работников должен справедливо и достойно оплачиваться. Фото: Галина Соловьёва

В России появится новая модель оплаты труда медицинских работников. Такой анонс сделал Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с поздравительным приветствием к работникам здравоохранения в их профессиональный праздник.

Глава государства отметил, что труд медиков благородный, напряженный и незаменим всегда. Потому, считает Президент, он должен справедливо и достойно оплачиваться.

Он подчеркнул, что новая система будет предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада, а также прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. «Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России», — пообещал Владимир Путин.

В своём поздравлении глава государства сообщил, что в период пандемии COVID-19 власти направили более 350 миллиардов рублей на доплаты медикам. Он также подчеркнул, что дополнительные выплаты будут продолжены, передаёт персс-служба Кремля.

Как писала «Областная газета», переход на единую систему оплаты труда медиков запланирован на осень 2021 года. С 1 ноября её запустят в 7 регионах. Затем опыт распространят на всю страну.

С профессиональным праздников работников здравоохранения также поздравил глава Минздрава Михаил Мурашко. В своём поздравлении он отметил подвиг, совершённый медработниками во время пандемии, передаёт оперштаб по борьбе с COVID-19.

Слова приветствия и поздравления высказал и премьер-министр Михаил Мишустин. В Москве он посетил городскую клиническую больницу в Коммунарке. С 1 марта 2020 года медучреждение было перепрофилировано под лечение от коронавирусной инфекции. За это время здесь получили помощь более 45 тысяч пациентов.