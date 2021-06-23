Бывший декан журфака УрФУ Борис Лозовский заразился коронавирусом

Все сотрудники вуза, контактировавшие в последнее время с Борисом Николаевичем, отправлены на самоизоляцию. Фото: Алексей Кунилов.

Экс-декан факультета журналистики Уральского федерального университета, почётный гражданин Свердловской области Борис Лозовский подхватил коронавирус. Болезнь протекает в лёгкой форме.

"Информацию нам подтвердили в семье профессора: заболевание протекает в легкой форме", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале УрФУ.

Отмечается также, что все сотрудники вуза, контактировавшие в последнее время с Борисом Николаевичем, отправлены на самоизоляцию. В университете пожелали экс-декану журфака скорейшего выздоровления.

Напомним, в феврале 2020 года Борис Лозовский покинул пост директора департамента "Факультет журналистики" после 30 лет работы. Его место занял доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ Владимир Волкоморов.

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