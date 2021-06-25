За сутки в Свердловской области выявили 213 случаев COVID-19

Суточная заболеваемость коронавирусом продолжает расти девятый день подряд. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области лабораторно подтверждено ещё 213 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 92,7 тысячи.

Суточная заболеваемость коронавирусом продолжает расти на территории региона девять дней подряд. Выписан в связи с выздоровлением за последние сутки 191 житель региона. Общее число выписанных достигло 86 424, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+85), Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Сухого Лога, Талицкого городского округа.

Состояние 372 госпитализированных оценивается как тяжелое, 231 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях.

За день в Свердловской области от коронавируса и вызванных им осложнений скончалось 18 человек, а за всё время – 3 760.

Днём ранее стало известно о 198 новых случаях COVID-19.