Экс-декана журфака УрФУ Бориса Лозовского госпитализировали с COVID-19

Борис Лозовский госпитализирован в екатеринбургскую ГКБ №14. Фото: Алексей Кунилов.

Бывший декан факультета журналистики УрФУ, почётный гражданин Свердловской области Борис Лозовский госпитализирован в екатеринбургскую ГКБ №14 с коронавирусом. Его жена, Елена Лозовская также заразилась COVID-19.

Об этом рассказала доцент департамента журналистики УрФУ Любовь Третьякова.

"Журфак, наш декан самый лучший заболел. Ковид, конечно. Госпитализирован в 14-ю больницу. Держится молодцом. Вы ж его знаете. Но, думаю, наша поддержка ему не повредит", - пишет Любовь Третьякова на своей странице в Facebook.

Напомним, информация о том, что Борис Лозовский заболел коронавирусом появилась 23 июня. В пресс-службе УрФУ уточнили, что заболевание протекает в лёгкой форме.

Читайте также:

Борис Лозовский стал 77-м почётным гражданином Свердловской области.