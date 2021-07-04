Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
4 июля 2021, 09:22

Роспотребнадзор обновил данные по числу заболевших COVID-19 в населённых пунктах Свердловской области

коронавирус

Роспотребнадзор обновил данные по числу заболевших COVID-19 в населённых пунктах Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные о заболевших коронавирусной инфекцией нового типа на территории региона. Диагноз «COVID-19» за сутки подтвердился в 37 муниципалитетах. Днём ранее — в 34-х.

За день на территории Среднего Урала выявили ещё 297 случаев коронавируса. По данным на 3 июля, общее число заразившихся COVID-19 свердловчан достигло 94 839 человек.

Муниципалитеты с наибольшим числом заболевших:

  • Екатеринбург (45 875, +52),
  • Верхняя Пышма (1 894, +22),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 549, +16),
  • Горноуральский ГО (713, +14),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 483,+13),
  • Ревда (2 652, +12),
  • Березовский (2 320, +10),
  • Бисертский ГО (310, +8),
  • Кировград (620, +8),
  • Реж (1 368, +8),
  • Богданович (673, +7),
  • Ирбит и Ирбитский район (985, +6),
  • Краснотурьинск (972, +6).

В других муниципалитетах выявлено по четыре и менее случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

От коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений за день на территории Среднего Урала скончались 15 человек, а с момента распространения инфекции – 3 891.

Всего же по данным на 3 июля за день в России было выявлено 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число случаев заражения опасной инфекцией достигло 5 585 799 человек в 85 регионах страны.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.07.2021, 10:44 / Общество
Свердловская область получит 339 миллионов рублей на компенсации для медиков и соцработников
04.07.2021, 09:22 / Общество
Роспотребнадзор обновил данные по числу заболевших COVID-19 в населённых пунктах Свердловской области
03.07.2021, 18:29 / Политика
Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности страны
03.07.2021, 17:44 / Общество
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на сутки
03.07.2021, 16:34 / Общество
Свердловское управление ГИБДД возглавил Алексей Спиридонов