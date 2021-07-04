Роспотребнадзор обновил данные по числу заболевших COVID-19 в населённых пунктах Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные о заболевших коронавирусной инфекцией нового типа на территории региона. Диагноз «COVID-19» за сутки подтвердился в 37 муниципалитетах. Днём ранее — в 34-х.

За день на территории Среднего Урала выявили ещё 297 случаев коронавируса. По данным на 3 июля, общее число заразившихся COVID-19 свердловчан достигло 94 839 человек.

Муниципалитеты с наибольшим числом заболевших:

Екатеринбург (45 875, +52),

Верхняя Пышма (1 894, +22),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 549, +16),

Горноуральский ГО (713, +14),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 483,+13),

Ревда (2 652, +12),

Березовский (2 320, +10),

Бисертский ГО (310, +8),

Кировград (620, +8),

Реж (1 368, +8),

Богданович (673, +7),

Ирбит и Ирбитский район (985, +6),

Краснотурьинск (972, +6).

В других муниципалитетах выявлено по четыре и менее случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

От коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений за день на территории Среднего Урала скончались 15 человек, а с момента распространения инфекции – 3 891.

Всего же по данным на 3 июля за день в России было выявлено 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число случаев заражения опасной инфекцией достигло 5 585 799 человек в 85 регионах страны.