Свердловская область получит 339 миллионов рублей на компенсации для медиков и соцработников

Решение о выделении средств приняло Правительство РФ. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство России направило более 8,3 миллиарда рублей на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинским и социальным работникам. Речь идёт о сотрудниках, которые заботились о заразившихся коронавирусной инфекцией гражданах.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, деньги получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты. Он подписал соответствующее распоряжение.

В пресс-службе правительства отметили, что речь идёт о врачах, среднем и младшем медперсонале, водителях скорой помощи, а также о сотрудниках соцучреждений, которые работают с больными COVID-19 и людьми из группы риска. Президент России Владимир Путин распорядился с апреля 2020 года выплачивать стимулирующие надбавки за особые условия труда из-за распространения коронавируса. Выплаты учитываются и при расчёте отпускных, отметили в пресс-службе Правительства РФ.

«Эти люди ежедневно спасают сотни жизней, и каждый из нас может и должен им помочь», – подчеркнул Михаил Мишустин.

На расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, Свердловская область получит более 306 миллионов рублей.

На Средний Урал также направят ещё почти 33 миллиона рублей. Эти средства пойдут на оплату отпусков и выплат компенсаций за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Напомним, что по данным на 3 июля от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений за день на территории Среднего Урала скончались 15 человек, а с момента распространения инфекции – 3 891.

Всего же за день в России было выявлено 24 439 случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число заражений опасной инфекцией достигло 5 585 799 человек в 85 регионах страны.