В Артёмовском спустя год возобновили работу медицинского участка

На базе ОВП теперь открыли терапевтический участок для взрослого населения микрорайона «Кировка» в Артёмовском. Фото: Виктор Попов

В микрорайоне Кировка города Артёмовского начал работу терапевтический участок на базе отделения общей врачебной практики (ОВП), которое закрыли почти год назад. Теперь для взрослого населения здесь открыли полноценный приём, однако детей всё равно приходится возить в поликлинику за несколько километров.

Напомним, в прошлом году отделение ОВП в Артёмовском приостановило работу из-за нехватки персонала (см. «ОГ» №181 от 30.09.2020). Около 3000 детей и взрослых микрорайона обслуживали три фельдшера, а не врач общей практики, как это положено. После закрытия ОВП местному населению приходилось ездить около пяти километров до поликлиники №1 Артёмовской центральной районной больницы (ЦРБ), а несовершеннолетних принимали ещё дальше – в детской поликлинике, которая находится в 10–12 километрах от Кировки в Артёмовском.

По словам активного жителя микрорайона Кировка Виктора Попова, он вместе с другими своими земляками писали обращения в разные инстанции: Росздравнадзор, региональное министерство здравоохранения, губернатору, уполномоченным по правам ребёнка и по правам человека. Активисты старались оказать и общественное давление на главного врача Артёмовской ЦРБ Андрея Карташова с помощью публикаций в местной прессе и даже сбора подписей под петицией о его увольнении.

– При нашей ЦРБ открыт госпиталь для коронавирусных больных на 90 коек, где работают 70 сотрудников, поэтому найти врача было не так просто, – сообщил журналисту «Облгазеты» Андрей Карташов. – Но мы вышли из положения: открыли терапевтический участок, который по уровню оказания медицинских услуг лучше пункта ОВП. Теперь в Кировке работают два новых сотрудника – фельдшер-терапевт с 40-летним опытом Надежда Лебёдкина и медсестра.

Сейчас в терапевтическом участке можно получить медицинскую помощь в плановом порядке, пройти медосмотр, диспансеризацию, сдать анализы. В целом жители довольны, что медицинское учреждение вновь находится в шаговой доступности. Но на одного фельдшера и медсестру приходится большая нагрузка – около 2 000 человек, к тому же и график приёма не очень удобный: в среду – с 14.00 до 18.00, а в остальные будни – с 8.00 до 12.00. Но жителей Кировки больше волнует другая проблема: детей в терапевтическом участке так и не планируют принимать, хотя раньше фельдшеры в ОВП вели и эту категорию граждан.

– С закрытия ОВП и сейчас, чтобы отвезти ребёнка на приём в детскую поликлинику, родители должны отпрашиваться с работы, – добавляет Виктор Попов. – Общественный транспорт ходит редко, автобусы переполнены, ездить в них во время коронавируса небезопасно для детей и взрослых. Между тем площадь здания, где размещалась ОВП, позволяет организовать медицинскую помощь и для детей. Поэтому теперь наша цель – добиться открытия педиатрического участка.

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