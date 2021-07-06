Минздрав обновил рекомендации по медпомощи беременным с COVID-19

Применять вакцину Гам-КОВИД-Вак при беременности следует, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода - следует из рекомендаций. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав России выпустил четвёртую версию рекомендаций по помощи беременным в условиях коронавируса. Отмечается, что от вакцины негативных последствий для мамы и ребёнка пока не выявлено, а вот перенесение инфекции может сказаться на репродуктивной функции.

В документ добавлен раздел о специфической профилактике COVID-19 с помощью прививок. Целесообразной считается вакцинация в группе риска тяжёлого течения коронавируса с 22-й недели беременности.

"У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания", - говорится в разработанной методичке.

При этом медики подчёркивают, что применять вакцину Гам-КОВИД-Вак при беременности следует, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Для женщин, кормящих грудью, вакцинация исключена.

Рабочая группа с участием акушеров и гинекологов также разработала главу "Планирование беременности в условиях COVID-19", в которой они не рекомендуют откладывать беременность на постковидный период, однако призывают к вакцинации, немедикаментозной и медикаментозной профилактике.

"Крупномасштабное исследование M. Jafari (2021), включавшее 128 176 небеременных пациенток (228 исследований) и 10 000 беременных (121 исследование) с подтверждённым диагнозом COVID-19, средним возрастом беременных 33 (28–37) года и средним гестационным сроком 36 (34–37) недель, продемонстрировало, что для беременных женщин характерны те же проявления COVID-19, что и у небеременных взрослых пациентов. Лихорадка (беременные – 75,5%; небеременные – 74%) и кашель (беременные – 48,5%; небеременные – 53,5%) являются наиболее частыми симптомами в обеих группах, за которыми следуют миалгия (26,5%) и озноб (25%), дисгевзия (27%) и утомляемость (26,5%)", - говорится в тексте рекомендаций.

Читайте также:

Минздрав выпустил рекомендации по ревакцинации от COVID-19.

Фото: приложение к рекомендация Минздрава