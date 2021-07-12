Свердловский бизнес-омбудсмен сообщила, что в третий раз заразилась COVID-19

Елена Артюх призывает соблюдать меры предосторожности и привиться. Фото: Александр Зайцев

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх заявила, что в третий раз заразилась коронавирусной инфекцией нового типа. Впервые, по её представлениям, она заболела COVID-19 в ноябре 2020 года.

Курс вакцинации Елена Артюх прошла 13 мая. На днях ей пришёл положительный тест на коронавирус.

«За период ноябрь 2020 - июль 2021 болею, как мне представляется, в третий раз. С 9 ноября болела 10 дней тяжело. У меня тогда дважды ПЦР был отрицательный. Через месяц после болезни оказался высокий уровень антител», - рассказала она на своей странице в Facebook.

Она добавила, что к концу марта антител почти не осталось, потому приняла решение привиться вакциной «Спутник V». Через неделю после первой прививки она вновь заболела, но врач решила, что показаний для теста нет. После выздоровления, 13 мая свердловский бизнес-омбудсмен поставила второй компонент вакцины «Спутник V». В начале июля она заразилась повторно. «С 7 июля почувствовала недомогание. Честное слово - никак не думала, что после всего это опять он (коронавирус — прим. ред.)...», - написала Елена Артюх.

Она сообщила, что симптомы те же, что и осенью, и весной, а своё состояние охарактеризовала как «гадкое», но легче, чем в предыдущие разы. «Видимо, сбывается предупреждение - прививка не гарантирует от болезни, но гарантирует не тяжёлое её течение. Тяжёлое не знаю, как бы переживала. В общем, лежу, увы!», - отметила Елена Артюх.

Бизнес-омбудсмен пояснила, что поделилась своей историей только для того, чтобы выразить своё мнение о необходимости продолжать соблюдать меры предосторожности и привиться, если нет противопоказаний.

Все её рабочие встречи на этой неделе перенесены.

Как писала «Областная газета», на Среднем Урале за минувший день было выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 12 июля, в Свердловской области неприятный диагноз поставили 464 пациентам. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 98 тысяч.