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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 июля 2021, 10:33

В екатеринбургской ГКБ №40 можно привиться от коронавируса без записи

  Анна Митчина
Поликлиника ГКБ №40

Прививки будут ставить в поликлинике больницы №40 вне зависимости от района проживания. Фото: Владимир Мартьянов

Поликлиника ГКБ №40 в Екатеринбурге открыла вакцинацию от коронавируса без записи. О наличии доз можно узнать заранее.

Информацию об этом разместили на сайте больницы.

Вакцинация доступна для всех жителей в возрасте от 18 лет. Принимать желающих будут вне зависимости от района проживания. 

Прививку от коронавируса будут ставить в течение одного часа: с 8 до 9 утра каждого рабочего дня. Как сказано на сайте учреждения, узнать, есть ли вакцина "на завтра" можно по телефону +7(343)269-93-30. Здание поликлиники находится по адресу Волгоградская, 189.

С собой, как обычно, надо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

Напомним, ранее "Областная газета" публиковала обновлённый график работы мобильных пунктов вакцинации.

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