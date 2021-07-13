В екатеринбургской ГКБ №40 можно привиться от коронавируса без записи

Поликлиника ГКБ №40 в Екатеринбурге открыла вакцинацию от коронавируса без записи. О наличии доз можно узнать заранее.
Информацию об этом разместили на сайте больницы.
Вакцинация доступна для всех жителей в возрасте от 18 лет. Принимать желающих будут вне зависимости от района проживания.
Прививку от коронавируса будут ставить в течение одного часа: с 8 до 9 утра каждого рабочего дня. Как сказано на сайте учреждения, узнать, есть ли вакцина "на завтра" можно по телефону +7(343)269-93-30. Здание поликлиники находится по адресу Волгоградская, 189.
С собой, как обычно, надо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.
Напомним, ранее "Областная газета" публиковала обновлённый график работы мобильных пунктов вакцинации.
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