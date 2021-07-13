В Свердловской области запаса вакцины от COVID-19 хватит на 80 тысяч человек

Ежедневно первым компонентом прививается около 12-13 тыс. свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

На сегодняшний день Свердловская область располагает запасом вакцины от коронавируса на 80 тысяч человек. Речь идёт о первом компоненте.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, последняя поставка была вчера. В регион прибыла вакцина "КовиВак" и её распределили по 20 городам региона. На днях ожидается новая партия.

В ходе выступления он также заявил, что ежедневно первым компонентом прививается около 12-13 тыс. свердловчан. Если считать и тех, кто получает второй компонент - 20 тыс. человек и более.

"Нам нужно в общей сложности вакцинировать примерно 2,2 млн, может быть 2,3 млн человек. Сегодня мы вместе с подразделениями Федерального медико-биологического агентства приближаемся к вакцинации первым компонентом 800 тыс. человек. Вторым компонентом привилось примерно на 200 тыс. человек меньше", - уточнил Павел Креков.

Также речь шла о ревакцинации. Замгубернатора отметил, что для ревакцинации подходит любая зарегистрированная вакцина.

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