Михаил Мишустин поручил сосчитать остатки вакцины от COVID-19 в России

Инвентаризация позволит спрогнозировать потребность в вакцине и сформировать резерв. Галина Соловьёва

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объёмов вакцины от коронавирусной инфекции в стране. Доклад об итогах ревизии ведомства должны предоставить до 21 июля.

В пресс-службе Правительства РФ отметили, что на фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. В связи с этим ведомствам и было поручено актуализировать информацию об остатках вакцины. Это позволит спрогнозировать потребность и сформировать резерв, чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, говорится в сообщении.

Решение провести инвентаризацию было принято в ходе заседания координационного совета, которое состоялось 9 июля. Тогда глава кабмина подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся сложной. По его словам, сейчас нужно действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения.

В связи с этим премьер-министр рекомендовал главам регионов продолжить работу по формированию коечного фонда, запасов средств индивидуальной защиты и лекарств.

В Свердловской области перебоев с поставками вакцины от коронавируса на сегодняшний день нет. Привиться можно в поликлиниках, торговых центрах и других общественных учреждениях Екатеринбурга. Один мобильный пункт также будет работать в Сысерти. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.