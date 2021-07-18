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18 июля 2021, 10:12

Новые случаи COVID-19 выявили в 50 муниципалитетах Свердловской области

коронавирус

Общее число заразившихся коронавирусом в регионе достигло 100 507 человек. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. По информации на 17 июля, с начала пандемии на территории региона инфекцию подхватили 100 507 человек, а за сутки - 492.

За день диагноз был подтверждён у жителей 50 свердловских муниципалитетов. Больше всего заболевших вновь в Екатеринбурге (47591 — общее число случаев, 109 — прирост за сутки).

В число муниципалитетов-лидеров антирейтинга также вошли:

  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1715, 37),
  • Первоуральск (3797, 36),
  • Богданович (789, 33),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2733, 28),
  • Нижний Тагил (7348, 21),
  • Ачит (293, 17),
  • Тугулым (344, 17),
  • Артёмовский (613, 14),
  • Камышлов и Камышловский район (1166, 14),
  • Качканар (851, 13),
  • Реж (1565, 11),
  • Нижняя Тура (510, 10),

Ещё в 37 муниципальных образованиях Свердловской области за сутки выявлено девять и менее случаев инфицирования коронавирусом.

Выписаны в связи с выздоровлением 93 562 пациента, в том числе 451 - за сутки. Состояние 687 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое, 351 человек из их числа подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За сутки на Среднем Урале от коронавируса и вызванных им осложнений умерло 16 человек. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Свердловской области достигло 4 109.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 5 933 115 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, а суточный прирост составил 25 116 заражённых в 85 регионах страны, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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