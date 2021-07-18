Новые случаи COVID-19 выявили в 50 муниципалитетах Свердловской области

Общее число заразившихся коронавирусом в регионе достигло 100 507 человек. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. По информации на 17 июля, с начала пандемии на территории региона инфекцию подхватили 100 507 человек, а за сутки - 492.

За день диагноз был подтверждён у жителей 50 свердловских муниципалитетов. Больше всего заболевших вновь в Екатеринбурге (47591 — общее число случаев, 109 — прирост за сутки).

В число муниципалитетов-лидеров антирейтинга также вошли:

Красноуфимск и Красноуфимский район (1715, 37),

Первоуральск (3797, 36),

Богданович (789, 33),

Каменск-Уральский и Каменский район (2733, 28),

Нижний Тагил (7348, 21),

Ачит (293, 17),

Тугулым (344, 17),

Артёмовский (613, 14),

Камышлов и Камышловский район (1166, 14),

Качканар (851, 13),

Реж (1565, 11),

Нижняя Тура (510, 10),

Ещё в 37 муниципальных образованиях Свердловской области за сутки выявлено девять и менее случаев инфицирования коронавирусом.

Выписаны в связи с выздоровлением 93 562 пациента, в том числе 451 - за сутки. Состояние 687 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое, 351 человек из их числа подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За сутки на Среднем Урале от коронавируса и вызванных им осложнений умерло 16 человек. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Свердловской области достигло 4 109.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 5 933 115 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, а суточный прирост составил 25 116 заражённых в 85 регионах страны, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса.