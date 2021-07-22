Почти 75 тысяч случаев COVID-19 в 10 муниципалитетах Свердловской области: статистика

Всего на Среднем Урале подтвердили 102 458 случаев заболеваения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало новые данные по заболеваемостью коронавирусом в районах и городах региона. На 10 муниципалитетов приходится 74 558 случаев ковида.

По данным надзорного ведомства, в Екатеринбурге за всё время пандемии выявили 48 209 заражённых коронавирусом, в Нижнем Тагиле - 7 475, а в Первоуральске - 3 936. Именно эти муниципалитеты удерживают первые три позиции антирейтинга по заболеваемости ковидом в регионе.

В пятёрку также входят Ревда с 2 950 случаями коронавируса, Каменск-Уральский и Каменский район, где зафиксировали 2 796 инфицированных.

Далее идут:

Берёзовский (2 505);

Верхняя Пышма (1 980);

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 771);

Реж (1 620);

Серов (1 316).

Отметим, что всего на Среднем Урале подтвердили 102 458 случаев заболеваения коронавирусом, из которых 489 выявили за прошлые сутки.