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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 июля 2021, 07:17

Почти 75 тысяч случаев COVID-19 в 10 муниципалитетах Свердловской области: статистика

Девушка в маске

Всего на Среднем Урале подтвердили 102 458 случаев заболеваения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало новые данные по заболеваемостью коронавирусом в районах и городах региона. На 10 муниципалитетов приходится 74 558 случаев ковида.

По данным надзорного ведомства, в Екатеринбурге за всё время пандемии выявили 48 209 заражённых коронавирусом, в Нижнем Тагиле - 7 475, а в Первоуральске - 3 936. Именно эти муниципалитеты удерживают первые три позиции антирейтинга по заболеваемости ковидом в регионе.

В пятёрку также входят Ревда с 2 950 случаями коронавируса, Каменск-Уральский и Каменский район, где зафиксировали 2 796 инфицированных.

Далее идут:

  • Берёзовский (2 505);
  • Верхняя Пышма (1 980);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 771);
  • Реж (1 620);
  • Серов (1 316).

Отметим, что всего на Среднем Урале подтвердили 102 458 случаев заболеваения коронавирусом, из которых 489 выявили за прошлые сутки.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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