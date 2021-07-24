Минтруд РФ позволил отстранять отказавшихся от вакцинации против COVID-19 работников

При нынешних темпах вакцинации в Свердловской области обязательных прививок не будет. Фото: Галина Соловьёва

На территории России всем работодателям следует отстранять от выполнения обязанностей без сохранения зарплаты всех сотрудников, которые отказались от вакцинирования против коронавирусаной инфекции. Исключения сделают только для тех, кто имеет медицинский отвод.

Соответствующую совместную рекомендацию выпустили Минтруда РФ и Роспотребнадзор. Из опубликованного документа следует, что при отсутствии документального подтверждения о вакцинации против COVID-19 к установленному сроку или сведений о противопоказаниях «работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы» в случае отказа от прививки.

Работодатель в праве перевести сотрудников, получивших медотвод от вакцинации, на удаленную работу, в случае, если они смогут исполнять свои обязанности дистанционно, в том числе и по инициативе работника.

Кроме того, ведомства рекомендуют работодателям предоставить выходной сотрудникам, если те отправились на вакцинацию от коронавируса.

На текущей неделе в Свердловской области отказались от идеи обязательной вакцинации. Решение было принято на фоне активности населения, которое хочет сделать прививку. «Если мы будем видеть снижение темпов (вакцинации - прим "ОГ"), то тогда мы, конечно, пойдём на шаги связанные с обязательной вакцинацией», - заявил замгубернатора региона Павел Креков.