У свердловчан появилась возможность стать донорами костного мозга

Желающим спасти чью-то жизнь нужно заполнить анкету и сдать кровь на антигены. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская Служба крови подключилась к созданию Федерального регистра доноров костного мозга. Для этого Областная станция переливания крови заключила соглашение о сотрудничестве с Кировским НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России.

Данный институт ведёт самый крупный в России регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. В базе данных НИИ имеется информация об HLA-генотипах (человеческие лейкоцитарные антигены — прим. ред.) уже почти 50 тысяч российских доноров-добровольцев. В июне 2021 года регистр пополнил международную поисковую базу Всемирной ассоциации доноров костного мозга (World Marrow Donor Association, WMDA). Благодаря этому материал российского донора впервые применили за рубежом для спасения жизни.

Как рассказал главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов, пересадка клеток костного мозга от донора часто становится единственным шансом на излечение. Теперь любой желающий может вступить в регистр доноров костного мозга в Областной станции переливания крови. «Сделать это мы приглашаем, в первую очередь, наших кадровых доноров крови, тех, кто процедуру донации проходит регулярно и ответственно относится к своему здоровью», – отметил он.

Донором может стать почти любой человек, в возрасте от 18 до 45 лет. Откажут в донорстве тем, кто переболел гепатитом В или С, туберкулёзом, малярией, злокачественными заболеваниями. Также не смогут сдать костный мозг носители ВИЧ и те, кто страдает психическими расстройствами. Во всём мире донорство стволовых клеток костного мозга анонимно, добровольно и безвозмездно.

Чтобы войти в регистр потенциальных доноров, человеку необходимо заполнить небольшую анкету и сдать кровь для HLA-типирования. Наилучшие совпадения по HLA случаются у братьев и сестёр да и то лишь в четверти случаев. Если у больного их нет, вся надежда на регистр потенциальных доноров. При этом для самого добровольца вероятность стать реальным донором костного мозга не превышает одного процента.

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что получить ответы на интересующие вопросы потенциальные доноры могут по телефону Областной станции переливания крови +7 343 212 90 44 или по единому номеру 8 800 550 29 77 (звонок по РФ бесплатный).

Как писала «Областная газета» в мае прошлого года жителей Среднего Урала призвали к регулярному донорству, так как в регионе наметился дефицит донорской крови. «Друзья, для спасения пациентов больниц, нуждающихся в переливании крови, доноры необходимы постоянно. Поэтому донорство должно быть регулярным, а не экстренным, только так можно обеспечить постоянный запас компонентов крови», – пояснили в Службе крови Свердловской области.