В Свердловской области обновили график работы мобильных прививочных пунктов

Вакцинироваться от коронавируса вне медучреждений можно в пяти городах. Фото: Галина Соловьёва

В городах Свердловской области обновили график работы мобильных прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19. Выездные прививочные кабинеты ведут работу в Екатеринбурге, Серове, Асбесте, Берёзовском и Нижнем Тагиле.

Отметим, что торгово-развлекательные центры столицы Урала начали использовать электронные очереди при организации вакцинации. Для удобства маршрутизации желающих привиться оборудование уже установили ТРЦ «МЕГА», «Гринвич» и «Академический».

Заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов выразил слова благодарности всем, кто помогает медикам и несёт дополнительные расходы при покупке оборудования. «Оценить удобство использования терминалов могут все желающие. Пункты вакцинации в торговых центрах продолжают работать по установленному графику», - приводит его слова региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

С момента открытия пунктов вакцинации на площадках торговых центров в Свердловской области было сделано 53 225 прививок.

Желающим привиться от коронавируса при себе следует иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Для удобства и сокращения времени пребывания в пункте вакцинации гражданам рекомендуют заблаговременно заполнить документы.

При планировании посещения торговых центров специалисты рекомендуют ознакомиться с оперативным ежедневным графиком работы выездных пунктов вакцинации на сайте.

Публикуем график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 (первый компонент) в период с 26 июля по 1 августа.

По данным минздрава Свердловской области, на 25 июля против COVID-19 вакцинировано первым компонентом 858 249 человек, вторым - 639 083.

Как писала «Областная газета», по информации на 26 июля, за сутки коронавирус выявили у 494 свердловчан. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан приближается к 105 тысячам. Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии 97,5 тысячи жителей региона, в том числе 406 - за последние сутки. На лечении остаются около 3 тысяч ковид-пациентов. Состояние 786 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. За день зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19 на Среднем Урале, а за всё время - 4 259.