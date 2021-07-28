Коронавирусом заразились ещё 22 420 жителей России

Из российских больниц по выздоровлению выписались ещё 20 579 пациентов, переболевших COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

В России за сутки подтвердили 22 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суммарное число россиян, переболевших или болеющих ковидом, составляет 6 195 232.

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 в России, в Москве инфекцию подхватили 2 445 человек за последние 24 часа. При этом в Свердловской области, которая находится на 5-й строчке в антирейтинге регионов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью, зафиксировали 495 новых пациентов.

Из российских больниц по выздоровлению выписались ещё 20 579 пациентов, переболевших COVID-19. Общее количество победивших инфекцию россиян достигло 5 547 529.

Также оперштаб сообщает о 798 умерших от коронавируса пациентах за минувший день. Всего по стране COVID-19 унёс жизни 156 178 человек.

Напомним, что днём ранее в России зарегистрировали 23 032 случая заражения ковидом.