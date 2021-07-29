Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 23 270 человек

Масочный режим продолжает действовать во многих регионах России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 23 270 человек. Всего за период пандемии на территории страны было выявлено 6 218 502 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 3356 человек, в то время как в Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболели 499 человек.

Из больниц выписались уже 5 568 363 россиянина, из которых 20 834 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс жизни ещё 799 жителей. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 156 977 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 22 420 новых пациентов.