В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 22 804 человека

Масочный режим продолжает действовать в регионах России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 22 804 человека. Всего за период пандемии на территории страны было выявлено 6 288 677 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 2 484 человека, в то время как в Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболели 520 человек.

Из больниц выписались уже 5 625 890 россиян, из которых 17 271 выздоровел за последние сутки. Коронавирус унёс жизни ещё 789 жителей. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 159 352 человека.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 23 807 новых пациентов.