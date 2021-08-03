В Европе признали прививочные сертификаты Сан-Марино, где применяют «Спутник V»

Сертификаты Сан-Марино и Ватикана теперь имеют равную силу с выданными в странах ЕС. Фото: Галина Соловьёва

Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации карликового государства Сан-Марино, где используется препарат российской разработки «Спутник V». Теперь владельцы таких документов смогут пользоваться ими на равных условиях с теми, кто привился признанными в Евросоюзе вакцинами.

Еврокомиссия (ЕК) признала электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино и Ватикана. Решение об эквивалентности ковид-сертификатов Евросоюза и этих двух не входящих в Евросоюз государств было принято 2 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Теперь владельцы сертификатов из Сан-Марино и Ватикана будут использовать их на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС.

Первую партию «Спутника V» в Сан-Марино направили ещё в феврале 2021 года. На сегодняшний день большая часть населения этого государства привита двумя компонентами российской вакцины, которая по-прежнему не признана в ЕС. По этой причине российские туристы лишены возможности путешествовать по Европе.

Ранее в британском научном журнале Nature вышла статья об эффективности и безопасности вакцины российской разработки «Спутник V». По словам автора, в отличие от некоторых зарубежных вакцин, «Спутник V» содержит не один, а два аденовируса, что повышает его защитные свойства. Кроме этого, ни в одной стране после использования этой вакцины не выявили случаев тромбоза или других серьёзных последствий для здоровья, чего нельзя сказать о тех же иностранных вакцинах AstraZeneca и Pfizer/BioNTech (см. «ОГ» №66 от 15.04.2021).