Коронавирус в течение суток выявили в 48 муниципалитетах Свердловской области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные о распространении коронавируса на территории региона. По информации на 4 августа, за всё время COVID-19 на Среднем Урале подхватили 109 498 человек.
За сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 511 свердловчан. Случаи заражения были зафиксированы в 48 муниципалитетах. Больше всего заболевших вновь выявлено в Екатеринбурге (+162 за сутки, 50 356 — за всё время).
Ещё в девяти муниципалитетах подтвердилось более десяти случаев инфицирования коронавирусом за 24 часа:
- Первоуральск (+47, 4 434)
- Ревда (+41, 3 294),
- Каменск-Уральский и Каменский район (+39, 3 120),
- Карпинск (+15, 657),
- Сухой Лог (+15, 1 277),
- Алапаевск и Алапаевский район (+14, 1 245),
- Кировград (+14, 797),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (+14, 2 078),
- Североуральск (+14, 637).
Ещё в 38 муниципалитетах в течение суток выявлено менее девяти заболевших коронавирусом. С момента распространения инфекции на Среднем Урале в связи с выздоровлением из больниц было выписано 101 668 человек, в том числе 467- за последние 24 часа.
За этот же период было зарегистрировано 23 случая смерти заразившихся COVID-19, сообщили в региональном оперштабе. Как писала «Областная газета», общее число случаев летальных исходов из-за коронавируса в регионе достигло 4 446.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале