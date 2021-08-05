Коронавирус в течение суток выявили в 48 муниципалитетах Свердловской области

Общее число заболевших на Среднем Урале достигло 109 498 человек. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные о распространении коронавируса на территории региона. По информации на 4 августа, за всё время COVID-19 на Среднем Урале подхватили 109 498 человек.

За сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 511 свердловчан. Случаи заражения были зафиксированы в 48 муниципалитетах. Больше всего заболевших вновь выявлено в Екатеринбурге (+162 за сутки, 50 356 — за всё время).

Ещё в девяти муниципалитетах подтвердилось более десяти случаев инфицирования коронавирусом за 24 часа:

Первоуральск (+47, 4 434)

Ревда (+41, 3 294),

Каменск-Уральский и Каменский район (+39, 3 120),

Карпинск (+15, 657),

Сухой Лог (+15, 1 277),

Алапаевск и Алапаевский район (+14, 1 245),

Кировград (+14, 797),

Красноуфимск и Красноуфимский район (+14, 2 078),

Североуральск (+14, 637).

Ещё в 38 муниципалитетах в течение суток выявлено менее девяти заболевших коронавирусом. С момента распространения инфекции на Среднем Урале в связи с выздоровлением из больниц было выписано 101 668 человек, в том числе 467- за последние 24 часа.

За этот же период было зарегистрировано 23 случая смерти заразившихся COVID-19, сообщили в региональном оперштабе. Как писала «Областная газета», общее число случаев летальных исходов из-за коронавируса в регионе достигло 4 446.