Коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 22 660 жителей России

В общественном транспорте всё ещё действует необходимость носить маску. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 22 660 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 6 402 564 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 2 583 человека, в то время как в Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболели 524 человека.

Из больниц выписались уже 5 720 353 россиянина, из которых 20 141 выздоровел за последние сутки. Коронавирус унёс жизни ещё 792 жителей. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 163 301 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 23 120 новых пациентов.