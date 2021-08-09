В Свердловскую область доставили рекордный объём вакцины против COVID-19

На Средний Урал за пять дней привезли 96 тысяч доз препаратов. Фото: Галина Соловьёва

С 5 по 9 августа в Свердловскую область поступило более 96 тысяч доз вакцин против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Препараты распределены между медучреждениями региона и мобильными пунктами вакцинации.

Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области. Как рассказал главный внештатный специалист регионального Минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов, на сегодняшний день по уровню привитости первым компонентом вакцины от COVID-19 Средний Урал практически достиг показателя в 30%.

Отметим, что оперштаб обновил график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 на период с 9 по 15 августа.

Тем, кто хочет привиться от COVID-19 при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Для удобства граждан и сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуем заполнить прикрепленные документы заранее.

По данным Минздрава Свердловской области на 8 августа против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом 948 328 человек, вторым - 761 980.

Как писала «Областная газета», по данным на 9 августа, за прошедшие 24 часа на Среднем Урале лабораторно подтвердили 522 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 112 093 заражённых. По выздоровлению от ковида из больниц выписались ещё 419 свердловчан, а за всё время инфекцию смогли побороть более 103 тыс. жителей региона. На лечении находятся более 4,5 тыс. уральцев. Состояние 834 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое.

Всего в области зафиксировано 4 553 летальных исхода. За минувший день от последствий коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений скончались 18 свердловчан.