Более 400 заболевших коронавирусом выявлено в 40 городах Свердловской области

Обновлены данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Бисертский ГО число инфицированных COVID-19 с начала пандемии перевалило за 400.
Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, по данным на 10 августа, более 400 ковид-пациентов с начала пандемии выявлено в 40 свердловских муниципалитетах. Антирейтинг выглядит следующим образом:
- Екатеринбург - 51 307,
- Нижний Тагил - 8 293,
- Первоуральск - 4 673,
- Ревда - 3 375,
- Каменск-Уральский и Каменский район - 3 241,
- Берёзовский - 2 574,
- Верхняя Пышма - 2 107,
- Красноуфимск и Красноуфимский район - 2 255,
- Камышлов и Камышловский район - 1 761,
- Реж - 1 724,
- Серов - 1 378,
- Нижнесергинский район - 1 356,
- Сухой Лог - 1 315,
- Алапаевск и Алапаевский район - 1 277,
- Талицкий район - 1 252,
- Богданович - 1 147,
- Ирбит и Ирбитский район - 1 119,
- Белоярский район - 1 116,
- Краснотурьинск - 1 044,
- Качканар - 1 040,
- Горноуральский ГО - 1 006,
- Асбест - 987,
- Пышминский район - 927,
- Артинский район - 883,
- Красноуральск - 843,
- Кировград - 826,
- Невьянск - 774,
- Артёмовский - 770,
- Туринск - 753,
- Кушва - 723,
- Карпинск - 671,
- Североуральск - 664,
- Верхняя Салда - 653,
- Полевской - 639,
- Нижняя Тура - 594,
- Среднеуральск - 579,
- Арамиль - 536,
- Тавда - 513,
- Сысерть и Сысертский район - 463,
- Бисертский ГО - 402.
Добавим, 10 августа стало известно о 518 новых случаях COVID-19 в регионе. Общее число инфицированных составило 112 611. Выписался по выздоровлению 104 371 свердловчанин.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале