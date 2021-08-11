Более 400 заболевших коронавирусом выявлено в 40 городах Свердловской области

Общее число инфицированных составило 112 611. Фото: Галина Соловьёва.

Обновлены данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Бисертский ГО число инфицированных COVID-19 с начала пандемии перевалило за 400.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, по данным на 10 августа, более 400 ковид-пациентов с начала пандемии выявлено в 40 свердловских муниципалитетах. Антирейтинг выглядит следующим образом:

Екатеринбург - 51 307,

Нижний Тагил - 8 293,

Первоуральск - 4 673,

Ревда - 3 375,

Каменск-Уральский и Каменский район - 3 241,

Берёзовский - 2 574,

Верхняя Пышма - 2 107,

Красноуфимск и Красноуфимский район - 2 255,

Камышлов и Камышловский район - 1 761,

Реж - 1 724,

Серов - 1 378,

Нижнесергинский район - 1 356,

Сухой Лог - 1 315,

Алапаевск и Алапаевский район - 1 277,

Талицкий район - 1 252,

Богданович - 1 147,

Ирбит и Ирбитский район - 1 119,

Белоярский район - 1 116,

Краснотурьинск - 1 044,

Качканар - 1 040,

Горноуральский ГО - 1 006,

Асбест - 987,

Пышминский район - 927,

Артинский район - 883,

Красноуральск - 843,

Кировград - 826,

Невьянск - 774,

Артёмовский - 770,

Туринск - 753,

Кушва - 723,

Карпинск - 671,

Североуральск - 664,

Верхняя Салда - 653,

Полевской - 639,

Нижняя Тура - 594,

Среднеуральск - 579,

Арамиль - 536,

Тавда - 513,

Сысерть и Сысертский район - 463,

Бисертский ГО - 402.

Добавим, 10 августа стало известно о 518 новых случаях COVID-19 в регионе. Общее число инфицированных составило 112 611. Выписался по выздоровлению 104 371 свердловчанин.