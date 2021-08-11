Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
11 августа 2021, 08:11

Более 400 заболевших коронавирусом выявлено в 40 городах Свердловской области

коронавирус

Общее число инфицированных составило 112 611. Фото: Галина Соловьёва.

Обновлены данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Бисертский ГО число инфицированных COVID-19 с начала пандемии перевалило за 400.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, по данным на 10 августа, более 400 ковид-пациентов с начала пандемии выявлено в 40 свердловских муниципалитетах. Антирейтинг выглядит следующим образом:

  • Екатеринбург - 51 307,
  • Нижний Тагил - 8 293,
  • Первоуральск - 4 673,
  • Ревда - 3 375,
  • Каменск-Уральский и Каменский район - 3 241,
  • Берёзовский - 2 574,
  • Верхняя Пышма - 2 107,
  • Красноуфимск и Красноуфимский район - 2 255,
  • Камышлов и Камышловский район - 1 761,
  • Реж - 1 724,
  • Серов - 1 378,
  • Нижнесергинский район - 1 356,
  • Сухой Лог - 1 315,
  • Алапаевск и Алапаевский район - 1 277,
  • Талицкий район - 1 252,
  • Богданович - 1 147,
  • Ирбит и Ирбитский район - 1 119,
  • Белоярский район - 1 116,
  • Краснотурьинск - 1 044,
  • Качканар - 1 040,
  • Горноуральский ГО - 1 006,
  • Асбест - 987,
  • Пышминский район - 927,
  • Артинский район - 883,
  • Красноуральск - 843,
  • Кировград - 826,
  • Невьянск - 774,
  • Артёмовский - 770,
  • Туринск - 753,
  • Кушва - 723,
  • Карпинск - 671,
  • Североуральск - 664,
  • Верхняя Салда - 653,
  • Полевской - 639,
  • Нижняя Тура - 594,
  • Среднеуральск - 579,
  • Арамиль - 536,
  • Тавда - 513,
  • Сысерть и Сысертский район - 463,
  • Бисертский ГО - 402.

Добавим, 10 августа стало известно о 518 новых случаях COVID-19 в регионе. Общее число инфицированных составило 112 611. Выписался по выздоровлению 104 371 свердловчанин.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.08.2021, 11:37 / Общество
Виновник гибели двух пенсионерок в Качканаре получил девять лет строго режима
11.08.2021, 10:35 / Общество
В Екатеринбурге за миллиард продают ТЦ "Аида"
11.08.2021, 09:25 / Общество
Пик метеорного потока Персеиды придётся на две августовские ночи
11.08.2021, 09:00 / Общество
В Екатеринбурге из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 96 человек
11.08.2021, 08:30 / Общество
В Сосьвинском ГО полыхал экскаватор