За сутки в Свердловской области выявили 524 случая COVID-19

Всего на Среднем Урале зарегистрировано 114 704 случая заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за последние сутки COVID-19 был подтверждён у 524 человек. В итоге с начала распространения инфекции, на Среднем Урале нарастающим итогом зарегистрировано 114 704 случаев заражения коронавирусом.

За всё время от коронавируса излечилось 106 232 свердловчанина. Из них 473 - за последние 24 часа.

В региональном оперштабе по борьбе с распространенинем COVID-19 сообщили, что диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+105), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Состояние 819 пациентов медики оценивают как тяжёлое. 415 человек из их числа подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

В связи с выздоровлением из больниц выписано 473 человека. А общее число излечившихся от COVID-19 на территории области достигло 106 232 человек.

В течение суток от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в Свердловской области скончалось 24 человека. Общее число летальных случаев – 4 678.

Днём ранее в Свердловской области подтвердили 525 случаев коронавируса.