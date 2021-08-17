В Екатеринбурге выявлено более 52 тысяч случаев коронавируса: статистика

Всего в Свердловской области зарегистрировано 115 759 случаев заболевания коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов.

На Среднем Урале обновили статистику по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах. Общее число заразившихся COVID-19 в уральской столице перевалило за 52 тысячи.

Как сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за всё время пандемии в Екатеринбурге лабораторно подтвердили 52 107 случаев заболевания коронавирусом. После столицы Урала в региональном антирейтинге муниципалитетов с наибольшей заболеваемостью идут Нижний Тагил с 8 518 инфицированными и Первоуральск с 4 916 случаями заражения.

Далее идут Ревда, где выявили 3 569 заболевших, и Каменск-Уральский и Каменский район с 3 406 инфицированными. В десятку лидеров также попали:

Берёзовский (2 596);

Красноуфимск и Красноуфимский район (2 394);

Верхняя Пышма (2 120);

Камышлов и Камышловский район (1 851);

Реж (1 837).

Всего в Свердловской области зарегистрировано 115 759 случаев заболевания коронавирусом. Отметим, что за прошлые сутки в регионе заразились 529 человек - это абсолютный суточный максимум на Среднем Урале.