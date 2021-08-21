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21 августа 2021, 13:57

За день коронавирус в России подхватила 21 тысяча человек

коронавирус

Инфекция унесла жизни 797 человек. Фото: Владимир Мартьянов

За последние 24 часа в России лабораторно подтверждена ровно 21 тысяча случаев заражения новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Нарастающим итогом в стране выявлено 6 726 523 заболевших.

Больше всего новых случаев инфицирования в течение суток обнаружили в Москве (+1 852), Санкт- Петербурге (+1 665), Подмосковье (+1 119), Свердловской (+519) и Нижегородской (+502) областях.

В связи с выздоровлением за прошедшие сутки в Росси выписано 20 647 человек, переболевших COVID-19, а за весь период – 6 004 052.

За последние 24 часа подтверждено 797 смертей, вызванных коронавирусом, а за всё время болезнь унесла жизни 175 282 человек, сообщили в оперштабе.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 241 654 человека.

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