За день коронавирус в России подхватила 21 тысяча человек

За последние 24 часа в России лабораторно подтверждена ровно 21 тысяча случаев заражения новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Нарастающим итогом в стране выявлено 6 726 523 заболевших.
Больше всего новых случаев инфицирования в течение суток обнаружили в Москве (+1 852), Санкт- Петербурге (+1 665), Подмосковье (+1 119), Свердловской (+519) и Нижегородской (+502) областях.
В связи с выздоровлением за прошедшие сутки в Росси выписано 20 647 человек, переболевших COVID-19, а за весь период – 6 004 052.
За последние 24 часа подтверждено 797 смертей, вызванных коронавирусом, а за всё время болезнь унесла жизни 175 282 человек, сообщили в оперштабе.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 241 654 человека.
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