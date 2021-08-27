За сутки в Свердловской области выявили 528 случаев коронавируса

Ещё 528 случаев коронавируса выявили в Свердловской области. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 121 499.
За всё время выздоровели и выписались из больниц 112 226 человек (по данным федерального оперштаба) или 112 221 (регионального оперштаба), в том числе 476 – за последние 24 часа. На лечении остаются 4,2 тысячи ковид-пациентов. Состояние 778 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
Диагноз, в том числе лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+137), Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Невьянска, Нижнего Тагила, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога.
На Среднем Урале зарегистрировано ещё 32 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 5 067.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале