Правительство РФ выделило 7,8 миллиарда на выплаты медикам, участвующим в вакцинации от коронавируса

На выплаты российским медработникам, участвующим в вакцинации населения от коронавирусной инфекции, выделили 7,8 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва.

На выплаты российским медработникам, участвующим в вакцинации населения от коронавирусной инфекции, выделили 7,8 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тыс. рублей Минздраву РФ<...> в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медработникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В течение месяца после вступление распоряжения в силу министерство здравоохранения РФ должно будет обеспечить заключение соглашения о направлении федеральных средств в региональные бюджеты. Кроме того, Минздрав должен будет предоставить в Правительство доклад об эффективном использовании средств до 1 февраля 2022 года.

Напомним, 12 августа кабмин России выделил на выплаты медработникам "красных зон" 46 млрд рублей.