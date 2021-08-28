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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 августа 2021, 15:25

COVID-19 в России подхватили ещё 19 411 человек

коронавирус

Общее число заразившихся в стране достигло 6 863 541. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки в России нарастающим итогом зарегистрировано 6 863 541 случаай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Суточный прирост по числу заболевших по отношению к предыдущему дню составил 0,28%.

За минувшие сутки сутки в стране выявили 19 411 случай COVID-19. По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов зарегистрировано в Москве - 1 509. Свердловская область находится на четвёртой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 528 человек.

С начала распространения заболевания из больниц уже выписались 6 131 446 жителей страны, в том числе 19 411 – за последние 24 часа. Коронавирус за день унёс жизни 799 россиян. Всего с начала распространения инфекции зафиксировано 180 840 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 250 580 человек.

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Областная газета Свердловской области

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