В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 19 286 человек

Масочный режим продолжает действовать в регионах России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 19 286 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 6 882 827 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватило ещё 1 444 человека. В Свердловской области, которая находится на четвёртом месте в списке регионов, заболело 523 жителей.

Из больниц выписались уже 6 148 250 россиян, из которых 16 804 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 797 жизни. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 181 637 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали меньше 20 тысяч новых пациентов.