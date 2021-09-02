За сутки в Свердловской области выявили 515 заболевших COVID-19

За всё время пандемии диагноз поставили 124 616 жителям региона. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за прошедшие 24 часа подтверждено 515 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии диагноз поставили 124 616 жителям региона.

Из больниц по выздоровлению за последние сутки выписались 475 человек. Общее число пациентов в Свердловской области, победивших болезнь, перевалило за 115 тысяч. На лечении остаются 4 328 уральцев, из которых 676 человек - в тяжёлом состоянии.

При этом опасная болезнь забрала жизни ещё 34 свердловчанина. Всего на территории Среднего Урала зафиксировано 5 262 летальных исхода, к которым привела коронавирусная инфекция.

Отметим, что сутками ранее в Свердловской области зарегистрировали 518 новых пациентов с ковидом.