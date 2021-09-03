Екатеринбуржцам напомнили, кому положена бесплатная вакцина от гриппа

В группу риска входит детское населении до 18 лет. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области стартовала прививочная кампания от сезонного гриппа. Гражданам напомнили, кому положена бесплатная вакцина.

Заместитель главного врача Городского центра медпрофилактики (Екатеринбург) Александр Харитонов в ходе сегодняшнего брифинга заявил, что бесплатно привиться от гриппа смогут граждане входящие в группу риска. Речь идёт, в том числе о детском населении до 18 лет, пожилых гражданах, медработниках, педагогах, студентах, призывниках.

Кроме того, есть эпидзначимая группа населения, в которую входят работники торговли и общепита, а также те, кто трудится на промышленных предприятиях. "Мы обычно заказываем и на эту группу населения вакцину. И её каждый год дают, но не всегда в достаточном количестве. Поэтому здесь часть должны прививаться за счёт работодателей", - отметил он.

Ранее "Областная газета" сообщала, что на Средний Урал поступила половина от заявочного объёма прививок - 1,3 млн доз вакцины от гриппа. Всего вакцинопрофилактикой планируется охватить как минимум 65% населения.

По поручению главного государственного санитарного врача Свердловской области, от гриппа необходимо привить: более 75% детей в возрасте от шести месяцев до трёх лет, беременных женщин, граждан с хроническими заболеваниями и работников предприятий;

более 85% лиц от 60 лет, работников транспортной и коммунальной сферы, торговли и общепита;

более 90% детей от трёх лет, учащихся и студентов, педагогов и медработников;

100% призывников, сотрудников зоопарков, птицеводческих и животноводческих предприятий, имеющих контакт с птицей, и лиц, осуществляющих разведение домашней птицы и свиней.

Добавим, в последние годы в регионе вакцинопрофилактикой охватывается всё больший процент населения. Осенью 2020–2021 годов было привито 62% населения региона, в аналогичный период 2019–2020-го – 54,4%, в 2018–2019-м – 49,4%, в 2017–2018-м – 43,9%, в 2016–2017-м – 40,3%, а в 2015–2016-м – 37,9%.

Напомним, перерыв между прививками от ковида и гриппа должен составлять не менее одного месяца.