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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 сентября 2021, 13:37

Правительство РФ выделило деньги на ПЦР-центр в Екатеринбурге

Медик

Аналогичные центры появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске, Казани, Омске и Новосибирске. Фото: Павел Ворожцов.

Кабмин России выделил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции ещё 2 млрд рублей. На эти средства, в частности, в Екатеринбурге создадут ПЦР-центр.

Аналогичные центры появятся и в других крупных городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске, Казани, Омске и Новосибирске. На эти цели пойдёт 223 млн рублей. Кроме того, в центры гигиены и эпидемиологии закупят новое оборудование.

Также, согласно информации на сайте Правительства РФ, на эти же средства создадут комплекс для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов. Помимо этого кабмин намерен финансировать изучение изменчивости возбудителей коронавируса и других новых видов инфекций.

"Эти шаги необходимы для того, чтобы создать надёжный санитарный щит страны и обезопасить граждан от распространения инфекций", - подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, в июле текущего года стало известно, что Свердловская область получит 1 млрд 146 миллионов из федеральной казны на борьбу с COVID-19 и плановую медпомощь.

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Областная газета Свердловской области

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