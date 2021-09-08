«Пациенты поняли: это совсем другое дыхание»: как нижнетагильский пульмонолог спасает больных во время пандемии

Кажется, что рабочий день Натальи Яковлевой не имеет границ: она работает в стационаре, ведёт приёмы в поликлинике и занимается научными исследованиями. Фото: Ирина Конюхова

Наталья Яковлева родилась и выросла в соловьином крае России – Курске. В мечтах девушка видела себя то юристом (сказывалось увлечение мемуарным творчеством адвоката Анатолия Кони), то доктором. Победило лечебное дело, так как медицинский вуз был рядышком, а юридический только в Воронеже. Будущее показало, что выбор Наталья Анатольевна сделала верный: профессия стала жизненным стержнем, соединяющим богатейший практический опыт с научным азартом.

Летальность снизилась

Уралочкой Наталья Яковлева стала в 1982 году, когда с новеньким дипломом Курского государственного мединститута прибыла в больницу №4 Нижнего Тагила. Она получила расширенную подготовку по терапии, но сосредоточилась на пульмонологии. В крупном промышленном центре у врача, специализирующегося на лечении органов дыхания, широкое поле деятельности.

Спустя всего четыре года Наталья Анатольевна возглавила пульмонологическое отделение. Отправили молодого врача на передовую, ведь пневмония, бронхиальная астма, плеврит и хроническая обструктивная болезнь лёгких уносили здоровье, а порой и жизни тагильчан. Доктор Яковлева поставила себе задачу – оснастить отделение современной аппаратурой и освоить эффективные лечебные практики.

– В 90-е годы за рубежом ещё только начали использовать небулайзеры, и семь устройств появились у нас – в Нижнем Тагиле, – вспоминает Наталья Анатольевна. – Их приобрела для нашей больницы дирекция Нижнетагильского металлургического комбината. В стационаре и поликлинике были оборудованы блоки ингаляционной терапии. Пациенты поняли: это совсем другое дыхание. Небулайзеры работали у нас круглыми сутками, а затем такие же установили и в здравпунктах комбината.

Сегодня отделение Натальи Яковлевой и по техническому оснащению, и по показателям работы является одним из лучших в регионе. Подразделение получило статус межмуниципального пульмонологического центра. Здесь добились значительного снижения летальности по тяжёлым формам пневмонии и улучшения качества жизни пациентов с бронхиальной астмой. Пациенты благодарны пульмонологу Яковлевой за свободное дыхание.

Снова на передовую

COVID-19 внёс серьёзные коррективы в жизнь тагильчан: в городе заработали два ковидных госпиталя. Особенно тяжело было налаживать работу больницы №1, испытывающей острый дефицит профильных специалистов.

– Я пошла к нашему главврачу Константину Аникину и написала заявление о переходе в первую больницу на время пандемии, – говорит Наталья Яковлева.

В результате даже губернатор Свердловской области оценил этот поступок, написав о Наталье Яковлевой на своей странице в Инстаграме:

«В первую волну Наталья Яковлева потребовала от главврача, чтобы её перевели в ковидный госпиталь. Она фактически жила там, каждый день спасала заболевших. Потом тяжело заболела сама, лежала под кислородом, но продолжала консультировать пациентов онлайн. Во время третьей волны снова добровольно отправилась в красную зону. Наталья Анатольевна — большой специалист по пневмониям и бронхолёгочным заболеваниям, её опыт и помощь бесценны. В пандемию эта смелая женщина спасла не одну жизнь.»

Наталья Анатольевна о своей болезни вспоминает как о полезном опыте, ведь врачи впервые столкнулись с такой мощной угрозой.

– Эпидемии бывали у нас и прежде, но с такой летальностью – никогда, – признаётся врач.

О героизме в своей работе нижнетагильский пульмонолог распространяться не любит. О её вкладе в борьбу за здоровье тагильчан красноречиво говорят награды: множество почётных грамот – федеральных, областных и городских, знак «Отличник здравоохранения», Серебряный знак Законодательного собрания Свердловской области. А в этом году Наталью Яковлеву наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

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Опубликовано в №166 от 09.09.2021