Что сделано в Нижнем Тагиле в Год медика?

Пандемия напомнила нам о высокой значимости самой милосердной профессии. Фото: Галина Соловьёва.

Этот год в Свердловской области посвящён медицинским работникам. Пандемия напомнила нам о высокой значимости самой милосердной профессии. В Нижнем Тагиле больницы получают новое оборудование, в школах открываются медицинские классы, отличившимся в борьбе с COVID-19 вручаются награды. А на днях в центре города обустроили Аллею всех поколений врачей.

От государства и меценатов

Каждое лечебное учреждение Нижнего Тагила отметилось в участии в нацпроекте «Здравоохранение». Например, больница №4 получила оборудование стоимостью 14 млн рублей для проведения малоинвазивных операций. Система эндоскопической визуализации для ранней диагностики рака поступила в Демидовскую городскую больницу. Специальное освещение установлено в хирургических блоках детской городской больницы. Учреждение также получило дефибрилляторы, анализатор газов крови и электролитов, приборы длительного мониторинга сердечной деятельности.

Горбольница №1 пополнила парк аппаратуры универсальными системами УЗИ и эндоскопами. Также для этого главного ковидного госпиталя Горнозаводского управленческого округа корпорация «Уралвагонзавод» закупила реанимационное оборудование, а компания «ЕВРАЗ» приобрела 19 функциональных кроватей с мониторами и аппараты ИВЛ. Для инфекционной больницы металлурги закупили кислородные концентраторы.

– Компании закупают дорогостоящее медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, предоставляют транспорт. Мы координируем этот процесс. Муниципалитет не имеет полномочий в сфере здравоохранения, но мы обязаны содействовать тому, чтобы медицинская помощь оказывалась тагильчанам на должном уровне, – считает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Школьники в белых халатах

Комплектование персоналом лечебных учреждений Нижнего Тагила идёт в основном за счёт целевого обучения студентов. Только Демидовская больница ранее отправила в медвузы 40 выпускников школ, нынче туда поступили ещё 17 ребят. Однако и этого оказалось недостаточно. По инициативе нижнетагильской мэрии в этом году подписано трёхстороннее соглашение между муниципалитетом, Уральским государственным медицинским университетом и Демидовской больницей по организации профильного обучения в школах. В трёх общеобразовательных учреждениях – школах №64 и №85, в лицее №39 открылись медклассы. Программа подготовки для 75 старшеклассников будет включать углублённое изучение химии и биологии, занятия с педагогами университета, а также социальную практику на базе городских поликлиник и больниц.

- Учащиеся профильных 10–11-х классов почувствуют себя частью нашего коллектива уже на этапе обучения в классах: подержат в руках медицинские инструменты, поучаствуют в работе с пациентами, – планирует главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

Знаки внимания

В этом году многие нижнетагильские медики стали настоящими звёздами. Государственной наградой – медалью Луки Крымского - награждена главная медсестра инфекционной больницы Тамара Баскакова. Четверо врачей: пульмонологи Наталья Яковлева и Людмила Постникова, реаниматологи Алексей Курлыкин и Ирина Агафонова награждены знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Знака «За заслуги перед Нижним Тагилом» удостоены главврачиМарина ХолманскихиКонстантин Аникин, заместитель главного врачаВиктория Набокаи детский хирургВалерий Белов.

Символом искренней благодарности горожан тем, кто стоит на страже их здоровья, стала Аллея в честь всех поколений врачей. Зелёная зона отдыха обустроена в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Заброшенный участок между медколледжем и стационаром Демидовской больницы приобрёл современный дизайн. Здесь появились стильные светильники, вымощенные тротуарной плиткой дорожки, двухуровневая сцена, декоративные арки, лавочки и клумбы. При этом рябины и клёны остались на своих местах.

На открытие аллеи, несмотря на непогоду, пришли сотни медиков и студентов. Почётным гостем торжества стала ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды Клавдия Махьянова. Полвека она посвятила медицине.

– Рада, что нашей профессии уделяют столько внимания. Как и в годы войны, врачи всеми силами борются сегодня с врагом – коронавирусом, – обратилась к молодёжи Клавдия Васильевна.

В честь тагильских врачей на благоустроенной в этом году общественной территории установят памятник. Мэрия заказала разработку эскиза скульпторам Ивану Дубровину и Михаилу Баскакову. Монумент установят в следующем году.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

На Гальянке начал работу центр диализа для больных с хронической почечной недостаточностью. Учреждение входит в структуру Уральского медицинского центра. Фото: Галина Соколова

Новый объект благоустройства посвящён тагильским врачам всех поколений. Фото: Галина Соколова

В следующем году в аллее установят памятник врачам. Фото: Галина Соколова

Клавдия Махьянова в 1945-м оставила свой автограф на рейхстаге. Фото: ГБ №1 Нижнего Тагила

Опубликовано в №169 от 14.09.2021