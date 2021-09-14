На Среднем Урале более 130 тысяч случаев коронавируса: статистика по городам

В Свердловской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах. За всё время пандемии на Среднем Урале зарегистрировано уже 130 217 инфицированных ковидом людей.
Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге число выявленных случаев коронавируса перевалило за 56 тысяч и составляет 56 096. За последние сутки в уральской столице было выявлено 129 новых пациентов.
В списке муниципалитетов Среднего Урала с наибольшим количеством зафиксированных случаев заболевания ковидом после Екатеринбурга идёт Нижний Тагил, где выявлено 9 523 пациента за всё время пандемии, и Первоуральск с 6 031 инфицированным. В первую пятёрку антирейтинга также вошли Ревда (4 127), а также Каменск-Уральский и Каменский район (4 079).
Далее идут:
- Берёзовский (2 898);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (2 786);
- Реж (2 325);
- Камышлов и Камышловский район (2 241);
- Верхняя Пышма (2 227).
Напомним, что вчера оперштаб сообщал о 511 новых случаях заболевания коронавирусом в Свердловской области.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале