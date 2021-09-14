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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 сентября 2021, 09:00

На Среднем Урале более 130 тысяч случаев коронавируса: статистика по городам

Мужчины в масках

В Екатеринбурге число выявленных случаев коронавируса перевалило за 56 тысяч. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах. За всё время пандемии на Среднем Урале зарегистрировано уже 130 217 инфицированных ковидом людей.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге число выявленных случаев коронавируса перевалило за 56 тысяч и составляет 56 096. За последние сутки в уральской столице было выявлено 129 новых пациентов.

В списке муниципалитетов Среднего Урала с наибольшим количеством зафиксированных случаев заболевания ковидом после Екатеринбурга идёт Нижний Тагил, где выявлено 9 523 пациента за всё время пандемии, и Первоуральск с 6 031 инфицированным. В первую пятёрку антирейтинга также вошли Ревда (4 127), а также Каменск-Уральский и Каменский район (4 079).

Далее идут:

  • Берёзовский (2 898);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (2 786);
  • Реж (2 325);
  • Камышлов и Камышловский район (2 241);
  • Верхняя Пышма (2 227).

Напомним, что вчера оперштаб сообщал о 511 новых случаях заболевания коронавирусом в Свердловской области.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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