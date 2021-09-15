Ранее в госпитале имени Владислава Тетюхина ежегодно проводили более четырёх тысяч операций. Сегодня операционные блоки опустели Фото: Галина Соколова

Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) о взыскании с лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина1,4 млрд рублей. При этом суд отказал и владельцам госпиталя во встречном иске – они желали принудить КРСУ принять акции. Решение не устроило ни одну из сторон. Не оправдались надежды государственной структуры, которая стремится вернуть выданный в 2013 году кредит в денежном выражении. В свою очередь, неурегулированные отношения с властью ослабляют позиции лечебного бизнеса – в нижнетагильском госпитале второй месяц простаивают операционные блоки.

Несолоно хлебавши…

Мы становимся свидетелями очередного витка развития непростых взаимоотношений владельцев Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра и правительства Свердловской области. Семь лет назад меценат Владислав Тетюхин, вложивший в создание ортопедического госпиталя 3,2 млрд рублей, получил на достройку медучреждения из областного бюджета через КРСУ 1,2 млрд рублей в виде займа. При этом стороны договорились, что после открытия госпиталя будет создано совместное государственно-частное предприятие, в котором область получит не менее четверти акций.

После смерти Владислава Тетюхина в 2019 году свердловские власти решили вернуть долг в денежном выражении, так как финансовое состояние компании их не устроило. Мирно вопрос решить не удалось, и весной этого года КРСУ подала иск в арбитражный суд, потребовав взыскать с ответчика заём в 1,2 млрд рублей и ещё 206 млн рублей в качестве процентов (см.«ОГ» № 129 от 20.07.2021).

Однако процесс выиграть не удалось.

– Денежные средства, передаваемые ответчику, носили строго целевой характер и предназначались не только на строительство как такового объекта недвижимости, а на создание многопрофильного медицинского центра с методиками, оборудованием и технологиями, – поясняется в мотивировочной части судебного решения.

Суд учёл, что объекты недвижимости введены в эксплуатацию, создан лечебно-реабилитационный центр, то есть цели договора достигнуты, и право на досрочный возврат вложенных инвестиций утрачено. Требование КРСУ о возврате денежных средств по договору займа оставлено без удовлетворения. При этом и в понуждении КРСУ принять акции госпиталя тоже было отказано. Стороны разошлись из суда ни с чем…

Расчёт – в акциях?

Владельцам госпиталя радоваться бы такому исходу: не нужно искать огромные деньги для возврата долга, но восторгов не наблюдается. Экономика медучреждения почти полностью зависит от государственных квот, коммерческие услуги составляют лишь два процента от общего числа. В такой ситуации ссориться с властью выходит себе дороже.

– Ситуация неопределённости никого не устраивает, – пояснил советник генерального директора госпиталя Михаил Лавров. – Квоты не выделяются, два этажа, где находятся операционные блоки, сегодня пустуют, и людям со всего севера области не оказывается столь необходимая им помощь. Мы планируем рассчитаться с кредитором, предоставив акции, и продолжить работу в рамках государственно-частного партнёрства.

Пока по возвращению доверительных отношений стороны ничуть не продвинулись. СМИ то и дело цитируют экспертов, заявляющих, что в Свердловской области ведётся осмысленное уничтожение госпиталя, анонсируется его банкротство. Областные власти с такой позицией не согласны. Вот как прокомментировал ситуацию вокруг учреждения глава региона Евгений Куйвашев во время Прямой линии 6 сентября:

– Если мы сами приложили усилия и выделили средства для завершения строительства госпиталя, неужели мы заинтересованы в том, чтобы его развалить? Нет, конечно. Это современные здание и оборудование, хороший коллектив. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы он продолжал работать. А вопрос об увеличении квот постоянно ведётся. Мы сколько можем, столько и даём. Тем более операции по эндопротезированию сегодня ведутся не только в Нижнем Тагиле, а во многих наших муниципалитетах. Я прошу от нашего министерства здравоохранения ответить: где деньги и где имущество? К коллективу этот спор никакого отношения не имеет. Несмотря ни на что, в год мы выделяем на ведение медицинской деятельности чуть больше 350 млн рублей. Мы заинтересованы в конструктивном диалоге с наследниками Тетюхина.

При этом в начале августа, когда глава региона был с визитом в Нижнем Тагиле и обсуждал вопросы медицины, он не заехал в госпиталь… «Облгазета» следит за ситуацией.

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