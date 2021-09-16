За сутки на Среднем Урале выявили 508 случаев коронавируса

За минувший день из больниц в связи с выздоровлением выписались 483 человека. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области выявили 508 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 свердловчан достигло 131 725 человек.

С начала распространения инфекции выздоровели и выписались из больниц 121 537 пациентов, а за последние 24 часа - 483 человека.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+137), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского, Тугулымского и Туринского городских округов.

Состояние 567 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. 303 человека, подключены к аппаратам ИВЛ.

На Среднем Урале от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений скончались ещё 36 человек. Таким образом, с начала пандемии на территории региона умерли 5 755 пациентов с коронавирусом.

Днём ранее сообщалось о 502 заболевших ковидом и о 471 выздоровевшем в Свердловской области.