За сутки в Свердловской области выявили 502 случая коронавируса

Менее 500 заразившихся за сутки с начала сентября в регионе выявляли только два раза. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 502 случая коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 15 сентября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан перевалило за 131 тысячу.

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии почти 121 тысяча человек, в том числе 471 - за последние сутки. На лечении остаются более 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 592 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 131 217.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+173), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского городского округа, Тавдинского, Талицкого, Туринского городских округов.

Зафиксировано ещё 38 летальных исходов. Всего с начала пандемии скончались 5 719 свердловчан с коронавирусом.

Накануне сообщалось о 498 заболевших ковидом и 456 выздоровевших. Менее 500 заразившихся за сутки с начала сентября в регионе выявляли дважды.

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