Не под коронавирус: где в Свердловской области можно получить медицинскую помощь?

По словам свердловских властей, в регионе вернули в плановую помощь около 1 000 коек. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале, по официальным данным, уже больше месяца ежедневно выявляют более 500 новых заболевших коронавирусом. Однако если верить приказам министерства здравоохранения Свердловской области, то ещё в середине августа в регионе интенсивно разворачивали новые места для больных COVID-19, а сейчас практически при тех же цифрах заболеваемости койки в медицинских учреждениях перепрофилируют обратно.

– Мы находимся в зоне незначительного снижения заболеваемости, – отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время последнего брифинга по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе. – Но снижение происходит в медленном темпе, так что это не должно нас успокаивать. Мы вернули в плановую помощь около 1 000 коек.

Так, с конца августа нейрохирургический корпус 40-й больницы Екатеринбурга, который занимали ковидные больные, вернули профильным пациентам. К прежней работе с этого понедельника приступила и хирургическая служба 40-й больницы, но каждое отделение там работает по своему графику (см. «ОГ» №163 от 04.09.2021). Помимо этого, для госпитализации необходим ПЦР-тест на коронавирус, выполненный не ранее чем за 72 часа до поступления в больницу. Также при ГКБ №40 ведётся приём в поликлинике.

Что касается других больниц Екатеринбурга, то, как выяснила «Облгазета», поликлиники сейчас работают везде – планы по диспансеризации и вакцинации населения для медучреждений никто не отменял. Другое дело, что запись к узким специалистам, например кардиологам или неврологам, может быть расписана на несколько недель вперёд – период, когда больницы отказывали в плановой помощи из-за коронавируса, сыграл свою роль. Примерно такая же ситуация обстоит и в медицинских учреждениях в других муниципалитетах региона, но где-то запись к узким специалистам возможна только через терапевта.

– Приём в поликлинике у нас идёт, госпитализация также возможна, – сообщили «Облгазете» в Областной детской клинической больнице.

Однако в целом стационары сегодня доступны далеко не везде: например, поликлиники при ЦГКБ №24 и ГКБ №14 в Екатеринбурге сейчас ведут приём, а стационары там отданы под коронавирус. И если в уральской столице проще и добиться госпитализации там, где это возможно, и добраться до нужной больницы, то по области это оказывается гораздо сложнее. Например, в Первоуральской ГБ №1 сейчас работает отделение хирургии, но отделения кардиологии, пульмонологии и терапии отданы под коронавирус. И выход один – или добиваться направления в другую больницу, или ждать, когда нужное отделение освободят от больных COVID-19. Главное дождаться: за первое полугодие 2021 года на Среднем Урале, по данным Свердловскстата, скончалось на 12 процентов больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. И среди них много тех, кто умер не от коронавируса, а от других болезней, поскольку не получил своевременную медицинскую помощь.

На сколько же у нас в области реально снижается число новых больных COVID-19 – вопрос. Пока официальный график заболеваемости даёт возможность говорить о том, что мы вышли на зыбкое плато: каждый день прибывает примерно одно и то же количество новых больных, но их всё равно на 30–60 человек больше, чем число ежедневно выздоравливающих. При этом если смотреть приказы минздрава Свердловской области, то число ковидных коек у нас уменьшилось всего на 50 – последний соответствующий приказ №1876-п размещён на сайте ведомства от 20 августа 2021 года. Вероятно, министерство ещё не подготовило новый документ, где должны быть перечислены сотни коек, отданных обратно под обычных больных. Тем не менее на 20 августа у нас в области значилось 9 542 койки под больных коронавирусом. Для сравнения, в начале января этого года, согласно данным свердловского минздрава, их было развёрнуто 9 144, а в начале июля – 7 404. Так что не исключено, что сокращение коечного фонда, отданного под ковид, у нас в регионе происходит в первую очередь из-за накопившегося спроса на другие виды медицины.

– В отдельно стоящем корпусе нашей больницы, где создано паллиативное отделение, сейчас находятся ковидные больные, – сообщили «Облгазете» в пресс-службе ЦГБ №2 Екатеринбурга. – Другие отделения под коронавирус не отдают, наша терапия сейчас едва ли не единственная рабочая в городе. Пока врачи справляются: летом люди всегда болеют меньше, едут в отпуска, и все плановые госпитализации и операции откладывают на осень. А вот сейчас, с началом осени и нового учебного года, который может принести очередной подъём заболеваемости коронавирусом, может наступить очень напряжённый период в работе медиков.

Опубликовано в №164 от 07.09.2021 под заголовком «В регионе сокращают число ковидных коек »