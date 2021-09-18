В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 20 329 человек

Масочный режим ещё не отменили. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 20 329 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 254 754 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 2 746 человек. В Свердловской области, которая находится на четвёртом месте в списке регионов, заболели 505 жителей.

Из больниц выписались уже 6 485 264 россиянина, из которых 16 247 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 799 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 197 425 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 19 905 новых пациентов.