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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 сентября 2021, 13:36

В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 20 329 человек

Люди в масках

Масочный режим ещё не отменили. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 20 329 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 254 754 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё                      2 746 человек. В Свердловской области, которая находится на четвёртом месте в списке регионов, заболели 505 жителей. 

Из больниц выписались уже 6 485 264 россиянина, из которых 16 247 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 799 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 197 425 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 19 905 новых пациентов.

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