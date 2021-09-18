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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 сентября 2021, 15:44

В Свердловской области семь беременных и рожениц умерли от коронавируса

беременная

Каждая из девушек была в группе риска. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области выявлены случаи смерти от коронавируса среди беременных и женщин при родах. От вируса скончались семь девушек.

Об этом на пресс-конференции рассказала замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова. По её словам, каждый случай тщательно анализируется. Четыре из них страдали сахарным диабетом, у других - избыточная масса тела.

"У нас есть случаи самолечения, когда они не обращаются к врачу. Есть два случая, когда приходил врач на дом, приезжала скорая, а женщина отказывалась категорически и оставалась дома. Для нас важно – своевременное обращение к врачу и выполнение рекомендаций. В большинстве случаев мы женщин госпитализируем, чтобы наблюдать беременную и оказать всю необходимую помощь", – отметила Чадова.

Напомним, в Свердловской области в целом наблюдается повышенная смертность от коронавируса. 17 сентября летальность от COVID-19 за сутки составила 7,3%.

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