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17 сентября 2021, 13:35

Летальность от коронавируса в Свердловской области за сутки составила 7,3%

Больница

Скончались с начала пандемии 5 792 ковид-пациента, что составляет около 4,4% от общего числа инфицированных. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа подтверждено 37 летальных исходов среди ковид-пациентов на Среднем Урале. Летальность от коронавируса на 17 сентября составляет 7,3%.

17 сентября в официальную статистику по заболевшим попали 504 свердловчанина.

Напомним, что за последний месяц Средний Урал восемь раз обновлял антирекорд по суточному числу смертей от коронавируса. 5 сентября стало известно о 36 скончавшихся с подтверждённым диагнозом. Суточный максимум по смертности был установлен 19222526 августа и 2 сентября. Более 30 летальных исходов в сутки в Свердловской области начали регистрировать с 19 августа.

По данным свердловского оперштаба по борьбе с COVID-19, на Среднем Урале выявлено 132 229 человек, переболевших или болеющих коронавирусом. Скончались с начала пандемии 5 792 ковид-пациента, что составляет около 4,4% от общего числа инфицированных.

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Областная газета Свердловской области

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