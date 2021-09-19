За сутки в России коронавирусом заболели 20 174 жителя

В общественных местах обрабатываются поверхности. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватило 20 174 человека. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 274 928 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 2 376 человек. В Свердловской области, которая находится на четвёртом месте в списке регионов, заболели 507 жителей.

Из больниц выписались уже 6 498 682 россиянина, из которых 13 418 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 793 жизни. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 198 218 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 20 329 новых пациентов.