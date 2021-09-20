В Свердловской области организовали консилиум по оказанию медпомощи беременным с COVID-19

Всего с начала года в Свердловской области более 2 тысяч беременных заразились COVID-19. Из них 282 женщины болели и в момент родов. Фото: Алексей Кунилов

Глава свердловского минздрава Андрей Карлов подписал приказ об организации консилиума по оказанию медпомощи беременным с коронавирусом. Контролировать исполнение документа будет замминистра Елена Чадова, которая ранее сообщила о гибели семи свердовчанок, ожидающих малышей.

Теперь тактики ведения пациенток с COVID-19 будут определяться, в том числе на консилиуме - совещании врачей смежных специальностей. В случае отказа женщины от выполнения решений консилиума, её должны проинформировать о возможных негативных последствиях. Должен будет оформляться письмменный информированный отказ от проведения медицинских вмешательств. Ответственность при этом возлагается на главврачей больниц, где будущим мамам оказывается помощь.

"С целью оптимизации организации медицинской помощи женщинам с новой коронавирусной инфекцией в период беременности, родов и послеродовой период, предотвращения материнской, перинатальной и младенческой смертности утвердить положение об Обласном консилиуме...", - говорится в тексте приказа.

В число постоянных членов консилиума вошли главный специалист минздрава по акушерству и гинекологии Антонина Кузнецова, замглавврача Областной детской больницы Дмитрий Осипчук, главный внештатный специалист акушер-гинеколог в УрФО Минздрава РФ Надежда Башмакова, а также врачи из Свердловской областной больницы №1 и ГКБ №40 Екатеринбурга.

"Областная газета" писала, что всего с начала года в Свердловской области более 2 тысяч беременных заразились COVID-19. Из них 282 женщины болели и в момент родов.

"У нас есть случаи самолечения, когда они не обращаются к врачу. Есть два случая, когда приходил врач на дом, приезжала скорая, а женщина отказывалась категорически и оставалась дома. Для нас важно – своевременное обращение к врачу и выполнение рекомендаций. В большинстве случаев мы женщин госпитализируем, чтобы наблюдать беременную и оказать всю необходимую помощь", – рассказала ранее на пресс-конференции Елена Чадова.