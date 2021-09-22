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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 сентября 2021, 09:06

За сутки в Екатеринбурге выявлено 118 случаев COVID-19, в Нижнем Тагиле - 68

коронавирус

21 сентября сообщалось о 511 случаях заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. На 21 сентября лабораторно подтверждено 134 258 случаев заражения COVID-19 в регионе.

Больше всего заболевших за всё время было выявлено в Екатеринбурге - 57 152 ковид-пациента (+118 за сутки). Далее следуют Нижний Тагил - 9 796 (+68), Первоуральск - 6 313 (+12), Ревда - 4 297 (+44), Каменск-Уральский и Каменский район - 4 269 (0). В остальных муниципалитетах меньше трёх тысяч случаев с начала пандемии.

Ранее стало известно, что общее число выписавшихся из больниц достигло 123 822. На лечении остаются около 4,5 тысячи свердловчан. Также за весь период насчитывается 5 938 летальных исходов пациентов болевших COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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