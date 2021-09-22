В России продлили упрощённый порядок установления или подтверждения инвалидности

Упрощённые правила будут действовать до 1 марта 2022 года

Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлён до 1 марта 2022 года. Соответствующее решение приняло Правительство РФ.

Сейчас продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев происходит автоматически, напомнили в пресс-службе кабмина. Действующий порядок позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы, в том числе для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, поступают в учреждения с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Кроме того, до 1 марта продлён упрощённый порядок определения степени утраты трудоспособности для граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. Упрощённый порядок позволяет делать это без личного посещения бюро и автоматически продлевает ранее установленную степень утраты трудоспособности на следующие полгода.

Помимо этого, без личного посещения бюро пострадавшему назначается или продлевается программа реабилитации. Вся информация также поступает через систему электронного межведомственного взаимодействия, а готовые документы направляются гражданам заказным письмом.

Фото: Правительство РФ

Напомним, временные правила для граждан с инвалидностью и работников, пострадавших на производстве, были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как писала «Областная газета», постановление об упрощённых правилах оформления инвалидности было подписано в ноябре 2020 года. Срок их действия заканчивался 1 октября.